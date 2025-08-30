Una empresa murciana del sector del acero sufre una estafa de más de 80.000 euros en Alicante

La Guardia Civil, en el marco de la operación Rajods, llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Dolores, ha logrado esclarecer una compleja estafa cometida contra una empresa del sector del acero, con sede en un municipio murciano de la Vega Media del Segura. La compañía afectada, con varias décadas de trayectoria en la fabricación y comercialización de material metálico para la construcción, fue víctima de un engaño que superó los 80.000 euros.

La investigación se inició el pasado 12 de mayo de 2025, tras la denuncia presentada por la empresa ubicada en Murcia, que había cerrado un acuerdo comercial con una supuesta empresa radicada en un municipio del Baix Vinalopó. Según fuentes de la comandancia de la Guardia Civil de Alicante, el trato incluía el suministro de 40 toneladas de correas metálicas galvanizadas y 25 toneladas de chapa ondulada.

Las primeras pesquisas permitieron confirmar que la empresa compradora había cesado su actividad en diciembre de 2024 y que su antiguo responsable desconocía completamente la operación. Esta revelación, unida a la colaboración del comercial de la empresa perjudicada, permitió a los agentes reunir valiosos indicios, como descripciones físicas de los interlocutores, grabaciones de audio de las negociaciones y la ubicación donde se descargó el material: unas instalaciones abiertas en la localidad murciana de Torre Pacheco.

Las investigaciones realizadas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Dolores sacaron a la luz un elaborado plan de suplantación de identidad. Los autores habrían usurpado tanto la identidad de la empresa compradora como la de su gerente, aprovechando su solvencia económica previa para obtener el material sin efectuar ningún pago. Una vez en su poder, el material fue revendido de forma inmediata, a precios muy por debajo del valor de mercado.

Para dificultar su identificación, los implicados utilizaron, según fuentes cercanas a la Guardia Civil, la identidad de una tercera persona, ajena por completo a los hechos, con la que contrataron varias líneas de telefonía móvil de prepago, desde las que mantuvieron los contactos comerciales fraudulentos. La colaboración ciudadana resultó crucial en el desarrollo de la operación. La descripción física de uno de los implicados, proporcionada por testigos, permitió a los investigadores identificar a un sospechoso y proceder a las primeras detenciones.

La operación concluyó en julio con la detención de dos hombres y la investigación de otros tres, todos de entre 38 y 67 años, presuntamente relacionados con la trama delictiva. A los cinco implicados se les atribuyen dos delitos de usurpación del estado civil y un delito de estafa. Algunos de ellos cuentan con antecedentes previos por hechos de similares características, según información trasladada por la comandancia.

Parte del material sustraído fue localizado e intervenido en propiedades situadas en los municipios murcianos de Torre Pacheco, Campos del Río y Archena. Tras la puesta en libertad de los detenidos, las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela.

