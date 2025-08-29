Muestra los genitales a una menor en Las Torres de Cotillas, huye y un vecino le golpea antes de ser detenido

Un individuo fue detenido en Las Torres de Cotillas por, presuntamente, mostrar sus genitales a una menor de edad en la vía pública, informaron fuentes cercanas al caso. El hombre, que niega el delito que se le imputa, se encuentra en libertad con cargos a la espera de que se celebre el juicio.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar hace unos días, en el citado municipio de la Vega Media. Agentes de la Policía Local recibieron un aviso para informar de que se había producido un incidente en la calle: que un sujeto había mostrado a una adolescente sus partes íntimas. Esto habría pasado cerca de una cafetería y una tienda de alimentación, donde se encontraba la menor, de 16 años.

El hombre que arreó el puñetazo al sospechoso no fue arrestado debido al revuelo que se montó

La chica manifestó que un varón al que no conocía se había puesto a orinar en la calle, cerca de ella, y que en un momento dado cruzaron las mirada: fue entonces cuando, según el relato de la joven, este hombre le mostró sus partes. En ningún momento la tocó.

Los testigos contaron que habían visto cómo el presunto exhibicionista se marchaba del lugar y se introducía en un lugar de culto, en concreto, en una mezquita.

La víctima lo identifica

Los municipales, que ya tenían la descripción del sospechoso, se desplazaron al lugar donde les explicaron que se había refugiado. Al llegar, el acto que tuvo lugar en la mezquita había terminado y del recinto estaba saliendo la gente, por lo que los policías se encontraron con la realidad de que había 200 personas, muchas de las cuales respondían a la descripción proporcionada por la adolescente.

Los policías localizaron tanto a la chica como a una mujer que era familiar de ésta. La víctima identificó a uno de los varones que estaban saliendo del lugar de culto: era el exhibicionista, aseguró.

Cuando los agentes procedieron a identificar a este hombre, un vecino que también estaba por la zona, y que previsiblemente había escuchado de qué delito se acusaba al sujeto, se aproximó y, sin mediar palabra, pegó un puñetazo en la cara al sospechoso.

Tumulto y tensión

Esta acción dio lugar a que se formase un tumulto y a que creciese la tensión: había mucha gente que había presenciado la agresión, sin tener conocimiento de qué podía haberla motivado.

El buen hacer de la Policía evitó males mayores. Los agentes optaron por evacuar a una calle paralela al sospechoso. Al hombre que le había golpeado no se le identificó en ese momento, aunque sí posteriormente (de hecho, el agredido le denunció después).

El presunto exhibicionista, de origen senegalés, fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. De ahí, entregado a la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.

Tras pasar por sede judicial, el sospechoso permanecerá en libertad con cargos hasta que se fije la fecha de su juicio.