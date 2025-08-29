Detenidos dos jóvenes por robar en un garaje y un restaurante de Mazarrón
Las imágenes de las cámaras de seguridad de ambos lugares permitieron identificarlos
L.O.
Dos jóvenes de 20 y 24 años han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y daños cometidos en Puerto de Mazarrón.
El seguimiento de los dos varones comenzó en julio, después de que los vecinos de un edificio denunciaran robos y daños a sus vehículos cuando se encontraban aparcados en su garaje. Las cámaras de seguridad del aparcamiento captaron la imagen de los dos jóvenes aprovechando la salida de un coche para entrar.
Más adelante, se cometió un robo en un restaurante de la misma localidad, que contaba cámaras de seguridad cuyas imágenes mostraron a los mismos jóvenes que en el garaje. En esa grabación se veía a los dos jóvenes forzando distintas estancias del local de donde sustrajeron un equipo de música, bebidas y una máquina hidrolimpiadora.
La Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana para identificar a los dos hombres que aparecían en las imágenes, de los que se averiguó que residían en Mazarrón y que contaban con un abultado historial delictivo.
Las labores de vigilancia, desarrolladas por agentes de la Benemérita en el municipio costero, dirigidas a la prevención de nuevos robos y a la búsqueda de los delincuentes dieron sus frutos con su localización.
La operación ‘Garoma’ ha finalizado con la detención de dos hombres, de 20 y 24 años, como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y daños.
