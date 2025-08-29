Más de cien llamadas a Emergencias por un incendio en la autovía de San Javier

Una gran masa de humo provocada por un incendio en la mediana de la autovía AP-7, en San Javier, despertó la preocupación de los conductores que circulaban por la vía en plena operación retorno, según informó Emergencias.

De acuerdo con la misma fuente, el fuego se detectó pasadas las dos de la tarde, cuando el 112 Región de Murcia comenzó a recibir llamadas de conductores alarmados, que ante el desconocimiento de la magnitud de las llamas, querían evitar que ocurriera en la Región de Murcia lo mismo que en el norte de la Península, alcanzando los 111 avisos.

El lugar exacto del fuego está en el kilómetro 1, antes de la salida 780 AB. Hasta el lugar del suceso se desplazaron Bomberos del Consorcio del Parque de San Pedro del Pinatar, quienes, según indicó la misma fuente, "actuaron con rapidez y lograron controlar las llamas antes de que se propagaran más".

Gracias a la intervención inmediata de los servicios de emergencia, la situación pudo ser contenida y no hubo que lamentar consecuencias personales ni materiales relevantes.