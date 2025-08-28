Una vecina de Mazarrón golpea a dos policías y azuza a su perro para que les ataque

Una vecina de Mazarrón, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenida por golpear a dos policías y azuzar a su perro para que les atacase. La mujer, que ha tenido problemas con otros ciudadanos por su actitud agresiva, fue arrestada por atentado a agentes de la autoridad y enviada a prisión provisional, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el sábado pasado, cuando dos agentes de la Policía Local del municipio costero se personaron en el domicilio de la sospechosa, en Puerto de Mazarrón, después de recibir un aviso, vía 112, de que se estaba produciendo una pelea en el interior del mismo. Residentes del lugar apuntan que no es la primera vez que hay riñas subidas de tono entre esta mujer y otras personas.

Los municipales "fueron recibidos por la moradora de la vivienda de manera agresiva, llegando a golpear a estos con la correa y collar de su perro", detalla el cuerpo en sus redes.

"El animal, un perro potencialmente peligroso, fue incitado por la propietaria a atacar en varias ocasiones a los agentes", destaca la Policía Local. No obstante, pudieron "retenerlo mientras procedían a la detención de la implicada por un delito de atentado a agentes de la autoridad".

La mujer, inciden desde el cuerpo, "no cesó en su actitud, agrediendo a los agentes mientras le fue posible, tanto durante la detención como en los traslados e instrucción del atestado".

"Afortunadamente los agentes no sufrieron heridas de gravedad y pudieron continuar su servicio", informa el cuerpo.

En cuanto a la mujer, natural de Europa del Este y vecina de Mazarrón desde hace tiempo, cuenta en su historial con episodios anteriores de violencia y antecedentes, y del Juzgado de Guardia fue trasladada al penal. "Estaba en libertad condicional", afirman vecinos de la zona.