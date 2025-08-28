Sucesos
Roba a punta de pistola un camión en Murcia, le pega fuego y lo pillan por su forma de andar
El sospechoso, de 44 años y con un abultado historial delictivo, se camufló con una peluca, pero los investigadores lo pillaron por los andares: ya está en libertad con cargos
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación para esclarecer el robo cometido en una empresa de Sangonera la Seca-Murcia, por un individuo armado, que ha culminado, en colaboración con la Policía Local de Alcantarilla, con la detención del sospechoso como presunto autor de los delitos de robo con intimidación, sustracción de vehículo y daños por incendio, indica el cuerpo.
La investigación se inició el pasado mes, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del robo cometido en una empresa ubicada en la pedanía murciana de Sangonera la Seca. Un individuo, empuñando un arma similar a un revolver, había intentado robar a dos trabajadores. Aunque no logró su objetivo, huyó a bordo de un camión propiedad de la mercantil. Días más tarde, el vehículo fue localizado en una zona aislada de El Campillo-Alcantarilla, calcinado.
Investigadores de la Guardia Civil recabaron del escenario delictivo indicios e imágenes de las cámaras de seguridad en las que se veía la llegada a pie del sospechoso. El sujeto parecía empuñar un revólver y llevar puesta una peluca. Los guardias civiles elaboraron un perfil del delincuente del que destacaba su peculiar forma de caminar.
Las labores de investigación permitieron averiguar que se trataba de un conocido ladrón, vecino de Alcantarilla, sobre el que se cursaron las correspondientes requisitorias policiales para su detención.
Su búsqueda finalizó cuando agentes de la Policía Local de Alcantarilla alertaron a la Guardia Civil de su localización en el barrio San José Obrero del municipio, donde resultó detenido.
Al sospechoso, de 44 años y con un abultado historial delictivo, se le atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con intimidación, sustracción de vehículo y daños por incendio. Ya está en libertad con cargos.
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
- Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- El polvo sahariano cubre el cielo de la Región: estas son las zonas con niveles muy desfavorables de calidad del aire
- La Comunidad investiga la rampa náutica alegal de la playa de Puerto Bello en Cartagena
- Los secretos de las Salinas de San Pedro
- Es una de las rutas más impresionantes de la Región de Murcia: «Muy auténtica y de poca dificultad»