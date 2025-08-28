Roba a punta de pistola un camión en Murcia, le pega fuego y lo pillan por su forma de andar

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación para esclarecer el robo cometido en una empresa de Sangonera la Seca-Murcia, por un individuo armado, que ha culminado, en colaboración con la Policía Local de Alcantarilla, con la detención del sospechoso como presunto autor de los delitos de robo con intimidación, sustracción de vehículo y daños por incendio, indica el cuerpo.

La investigación se inició el pasado mes, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del robo cometido en una empresa ubicada en la pedanía murciana de Sangonera la Seca. Un individuo, empuñando un arma similar a un revolver, había intentado robar a dos trabajadores. Aunque no logró su objetivo, huyó a bordo de un camión propiedad de la mercantil. Días más tarde, el vehículo fue localizado en una zona aislada de El Campillo-Alcantarilla, calcinado.

Investigadores de la Guardia Civil recabaron del escenario delictivo indicios e imágenes de las cámaras de seguridad en las que se veía la llegada a pie del sospechoso. El sujeto parecía empuñar un revólver y llevar puesta una peluca. Los guardias civiles elaboraron un perfil del delincuente del que destacaba su peculiar forma de caminar.

Las labores de investigación permitieron averiguar que se trataba de un conocido ladrón, vecino de Alcantarilla, sobre el que se cursaron las correspondientes requisitorias policiales para su detención.

Su búsqueda finalizó cuando agentes de la Policía Local de Alcantarilla alertaron a la Guardia Civil de su localización en el barrio San José Obrero del municipio, donde resultó detenido.

Al sospechoso, de 44 años y con un abultado historial delictivo, se le atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con intimidación, sustracción de vehículo y daños por incendio. Ya está en libertad con cargos.