Rescatan en estado crítico a un niño de 2 años del interior de un coche al sol en Cabo de Palos

Dos agentes de la Policía Local salvaron la vida a un niño de 2 años que estaba encerrado dentro de un coche, a pleno sol, en el aparcamiento de un supermercado de Cabo de Palos, en Cartagena, indican fuentes policiales.

Ocurría el pasado miércoles por la tarde, en el aparcamiento al aire libre de un supermercado de la localidad costera. Una mujer dejó al pequeño, su hijo, en el vehículo encerrado mientras hacía la compra en un súper cercano.

El menor fue encontrado dentro del automóvil con las ventanillas cerradas y a pleno sol.

Al tener conocimiento de la situación, los municipales que llegaron al lugar rompieron la luna de una ventanilla del coche, sacaron al chiquillo y lo metieron "en el interior del supermercado con el fin de aprovechar el ambiente refrigerado y estabilizar su temperatura corporal, mientras llegaban los servicios sanitarios".

Al lugar se movilizó una unidad médica de emergencia (UME), cuyos sanitarios atendieron in situ al niño, para trasladarlo al Santa Lucía de Cartagena.

Un despiste de la madre

El asunto es competencia de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. Los agentes tomaron declaración a la madre a fin de tratar de esclarecer qué pasó. Se baraja que se trató de un despiste de la mujer, que no tuvo conciencia del riesgo que entrañaba dejar al pequeño ahí.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha propuesto a la Junta de Gobierno Local la felicitación a los agentes de la Policía Local que salvaron la vida al pequeño, informan fuentes municipales.