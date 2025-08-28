Un individuo en calzoncillos rompe a patadas un coche de la Policía en La Ribera

Un hombre que mostraba signos de encontrarse bajo los efectos de algún tipo de sustancias y que vestía solo con unos calzoncillos le emprendió a patadas contra un coche de la Policía en La Ribera, en San Javier, y le rompió el retrovisor, indican fuentes policiales y testigos. El hombre no llegó a ser detenido.

El sujeto es un viejo conocido de la Policía, por sus trapicheos con estupefacientes, y de los vecinos, que han emitido multitud de quejas relacionadas con su presencia en la zona.

Testigos afirman que antes estuvo increpando a los viandantes y pegando puñetazos a los escaparates de una tienda.

"Muy manso"

Al lugar se movilizaron dos agentes de la Policía Local, que encontraron al sospechoso, ya más calmado, y procedieron a identificarle. "Él mismo se ponía con las manos atrás para que le pusieran las esposas", cuenta un testigo en sus redes.

Otra testigo coincide al subrayar que "delante de la Policía estuvo muy manso y hasta se ofreció a que lo detuvieran".

"Como el destrozo era inferior a 200 euros, lo dejaron irse. Mangó una sábana y estaba durmiendo sobre ella", destacó.