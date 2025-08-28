Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido el conductor de un camión tras volcar en Abanilla

El varón de 37 años se ha salido de la carretera mientras conducía por la RM-442

Herido leve el conductor de un camión al volcar tras salirse de la carretera en Abanilla.

Herido leve el conductor de un camión al volcar tras salirse de la carretera en Abanilla. / Bomberos CEIS

L.O.

Un varón de 37 años ha resultado herido leve al volcar el camión que conducía tras salirse de la carretera RM-422, en el término municipal de Abanilla, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El hombre ha tenido que ser rescatado por los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia ya que se había quedado atrapado dentro de la cabina.

En el lugar han intervenido efectivos de la Guardia Civil, bomberos del CEIS y una ambulancia no asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que ha trasladado al herido al Hospital General Universitario Morales Meseguer, en Murcia, para su valoración.

