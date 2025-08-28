Herido el conductor de un camión tras volcar en Abanilla
El varón de 37 años se ha salido de la carretera mientras conducía por la RM-442
L.O.
Un varón de 37 años ha resultado herido leve al volcar el camión que conducía tras salirse de la carretera RM-422, en el término municipal de Abanilla, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.
El hombre ha tenido que ser rescatado por los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia ya que se había quedado atrapado dentro de la cabina.
En el lugar han intervenido efectivos de la Guardia Civil, bomberos del CEIS y una ambulancia no asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que ha trasladado al herido al Hospital General Universitario Morales Meseguer, en Murcia, para su valoración.
