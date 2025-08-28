Herido el conductor de un camión tras volcar en Abanilla

Un varón de 37 años ha resultado herido leve al volcar el camión que conducía tras salirse de la carretera RM-422, en el término municipal de Abanilla, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El hombre ha tenido que ser rescatado por los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia ya que se había quedado atrapado dentro de la cabina.

En el lugar han intervenido efectivos de la Guardia Civil, bomberos del CEIS y una ambulancia no asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que ha trasladado al herido al Hospital General Universitario Morales Meseguer, en Murcia, para su valoración.