Narcotráfico
Cae una red dedicada a los ‘vuelcos’ de droga en la Región
Asaltaban a otros grupos de narcos usando armas de guerra y se disfrazaban de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
L. O.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a seis individuos, de los cuales dos han ingresado en prisión en el desmantelamiento de un grupo criminal dedicado a realizar ‘vuelcos de droga’.
A los arrestados se les atribuye la presunta autoría de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, depósito de armas de guerra, robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículo, receptación, tráfico de drogas, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
Los individuos utilizaban armas de guerra como fusiles de asalto AK-47 o subfusiles ACP9 y numerososo cargadores con cantidades significativas de munición. Además, ambos cuerpos policiales incautaron un chaleco identificativo de Guardia Civil, luces prioritarias de color azul y una linterna de señalización que, según indican, utilizaban durante los ‘vuelcos’ para hacerse pasar por miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
El objetivo de los asaltantes era reducir la capacidad de reacción de sus víctimas que eran, a su vez, narcotraficantes. La operación, denominada como ‘Vistrelil-Escorpion’, se desencadenó por dos asaltos con armas de fuego en Murcia y Archena.
El primero de los sucesos tuvo lugar, durante 2024, en la pedanía murciana de Guadalupe cuando un hombre fue asaltado por varios indioviduos que llevaban armas de fuego y que, tras amenazarlo, le sustrajeron bolsas de grandes dimensiones que contenían drogas. Posteriormente, la Guardia Civil recibió un aviso el pasado mes de marzo por un tiroteo en Archena que se saldó con un herido de gravedad.
El grupo criminal también actuó en Almería, donde sustrajo un vehículo de alta gama al que falsificaron las placas de matrícula. Este turismo y otro robado en Murcia fueron localizados en un desguace en la Región.
