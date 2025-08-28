Apuñalan a un joven en la pista de una discoteca de Alcantarilla

Un joven de 24 años de edad fue llevado de urgencia al hospital después de ser apuñalado en el interior de una discoteca ubicada en el Polígono Industrial Oeste, en Alcantarilla, informan fuentes policiales y sanitarias.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la mañana de este martes, en un local de ocio ubicado en la avenida de las Américas del citado complejo. Según relataría luego la víctima, dos hombres le abordaron en la pista: uno de ellos le amenazó con una pistola (no se sabe si real o simulada) y el otro sacó un arma blanca. El pistolero no llegó a disparar su arma, pero el individuo que portaba el cuchillo sí atacó al chico: le propinó un corte en uno de sus brazos.

Después de agredir al joven, los dos individuos se fueron. Testigos llamaron a Emergencias para pedir ayuda: se necesitaba con urgencia que acudiese una ambulancia, porque había una persona herida.

Los investigadores revisan las cámaras de seguridad de la zona para tratar de dar con los atacantes

Al lugar se movilizó primero una unidad médica de emergencia (UME) y posteriormente una ambulancia no asistencial.

El afectado, que se encontraba consciente, fue trasladado al Morales Meseguer de Murcia, donde fue atendido e intervenido de urgencia. Afortunadamente, las lesiones no le habían afectado en ninguna zona vital.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y ya ha tomado declaración a la víctima, que asegura que no sabe quiénes eran los sujetos que lo atacaron, puesto que en el interior del establecimiento de ocio no podía verlos bien, porque estaba bastante oscuro. De ahí que, siempre según su testimonio, no pueda decir quién le apuñaló.

Los investigadores también prevén hablar con el resto de testigos y revisar las cámaras de seguridad que haya salpicadas por la zona (muchas, al ser un polígono industrial), a fin de comprobar si alguna de ellas ha captado una imagen que pueda servir para identificar, localizar y detener a los dos sospechosos.

Cuando den con ellos, los atacantes se enfrentan a un delito de lesiones y previsiblemente a otro de tenencia ilícita de armas, explican fuentes policiales.