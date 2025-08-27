Vuelca un camión en la autovía entre Bullas y Mula

Un camión ha sufrido un accidente esta mañana en el kiómetro 38 en la RM-15 a la altura de Bullas en dirección a Mula, que ha dejado al vehículo volcado en la carretera.

Como consecuencia del siniestro, se estaba produciendo derrame de combustible de los mismos depósitos del camión, del que han alertado numerosos testigos a los Servicios de Emergencias.

Los llamantes, además, indicaban que el conductor del camión podría haber quedado atrapado en la cabina.

Inmediatamente, acudió al lugar una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico que solicitó asistencia sanitaria de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 para atender la emergencia y se verifico que solo estaba herido el chofer del camión, pero que este había conseguido salir del interior del habitáculo por sus propios medios.

Para que la víctima recibiera una atención más especializada ha sido trasladada al Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la Cruz.

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento se han encargado de retirar el combustible de la carretera.

Mantenimiento de carreteras también ha intervenido en la atención de la emergencia.