Vuelca un camión en la autovía entre Bullas y Mula
El conductor, de 61 años, ha resultado herido
L.O.
Un camión ha sufrido un accidente esta mañana en el kiómetro 38 en la RM-15 a la altura de Bullas en dirección a Mula, que ha dejado al vehículo volcado en la carretera.
Como consecuencia del siniestro, se estaba produciendo derrame de combustible de los mismos depósitos del camión, del que han alertado numerosos testigos a los Servicios de Emergencias.
Los llamantes, además, indicaban que el conductor del camión podría haber quedado atrapado en la cabina.
Inmediatamente, acudió al lugar una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico que solicitó asistencia sanitaria de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 para atender la emergencia y se verifico que solo estaba herido el chofer del camión, pero que este había conseguido salir del interior del habitáculo por sus propios medios.
Para que la víctima recibiera una atención más especializada ha sido trasladada al Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la Cruz.
Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento se han encargado de retirar el combustible de la carretera.
Mantenimiento de carreteras también ha intervenido en la atención de la emergencia.
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Muere un sexagenario al caerse de un barco en alta mar en Lo Pagán
- Ascienden a 21 los hospitalizados por la intoxicación alimentaria en La Manga
- Un juez declara improcedente el despido de siete socorristas de San Javier
- Investigan la muerte a golpes de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
- Trece muertos en una semana en la Región de Murcia por la última ola de calor
- El Real Murcia pierde la cabeza por Flakus