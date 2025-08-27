En Agost
Un joven se atrinchera con una escopeta en su casa en Alicante durante más de 18 horas
La Guardia Civil realiza un amplio despliegue de seguridad en el municipio de Agost mientras psicólogos y negociadores intentan que se entregue
L. Gil López
Un joven de 25 años permanece atrincherado en su casa de Agost, en Alicante, con una escopeta desde las dos de la madrugada. La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo en una calle a apenas unas decenas de metros del Ayuntamiento.
Los hechos empezaron en la madrugada del miércoles en torno a las dos cuando el padre del joven llamó a la Policía Local alertando de que su hijo se había encerrado en un cuarto y no quería abrir, explica el alcalde, Juanjo Castelló.
Se da la circunstancia de que la familia son cazadores, de ahí que hubiera armas en el interior del inmueble.
Además de la Policía Local, se desplegaron agentes de la Guardia Civil, más de cinco vehículos, que han cortado el paso tanto a los coches particulares como a los vecinos.
Diálogo
Al lugar han acudido desde primera hora también psicólogos y negociadores y están intentando que deponga las armas. Los padres y un hermano también han hablado con él para tratar de convencerle.
"El joven lleva muchas horas despierto, se trata de que todo salga bien y se solucione de forma pacífica", ha indicado el alcalde.
Los edificios de la calle Fermín Sánchez no han sido desalojados durante el operativo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
- Muere un sexagenario al caerse de un barco en alta mar en Lo Pagán
- Ascienden a 21 los hospitalizados por la intoxicación alimentaria en La Manga
- Un juez declara improcedente el despido de siete socorristas de San Javier
- El polvo sahariano cubre el cielo de la Región: estos son las zonas con niveles muy desfavorables de calidad del aire