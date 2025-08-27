Disfrazados de guardias civiles y con armas de guerra: así realizaban los 'vuelcos' los miembros de un grupo criminal detenido en la Región

Un grupo criminal dedicado a los 'vuelcos' de droga ha sido desmantelado entre Murcia y Ricote tras actuar en varias ocasiones en distintos puntos de la Región e incluso en la provincia de Almería. A los seis miembros detenidos se les atribuyen hasta nueve delitos, entre los que se incluyen la tentativa de homicidio y el depósito de armas de guerra.

Según han reflejado las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional -que han trabajado de forma conjunta en el caso- la banda guardaba en un zulo ubicado en un monte de Ulea un chaleco identificativo de la benemérita, una linterna de señalización y luces prioritaria de color azul; efectos con los que se hacían pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para asaltar con más facilidad los arsenales de droga de otros traficantes.

En el zulo, además, los agentes encontraron dos armas de fuego de guerra: un fusil de asalto AK47 y un subfusil ACP9 totalmente preparados para su uso con múltiples cargadores y abundante munición.

Tres de los miembros del grupo fueron detenidos durante el registro de dos domicilios de Ricote y Murcia, donde Guardia Civil y Policía Nacional encontraron marihuana, teléfonos móviles, dinero y básculas para el pesaje de la droga. Los otros tres miembros fueron localizados e igualmente detenidos más adelante.

Investigación

La investigación se inició en julio del año pasado tras un tiroteo que tuvo lugar a plena luz del día en la pedanía murciana de Guadalupe, donde un hombre -que se dedicaba al tráfico de drogas- fue asaltado y amenazado por varios individuos que portaban armas de fuego, quienes finalmente le sustrajeron bolsas de grandes dimensiones con sustancias estupefacientes en su interior.

La Guardia Civil se unió a la investigación meses más tarde, concretamente en marzo, después de que una persona encapuchada entrara a una vivienda de Archena -dedicada al tráfico de drogas- con un fusil de asalto y disparara al morador, que resultó herido de gravedad.

La operación 'Vistrelil-Escorpión' ha culminado con la desarticulación del grupo a cuyos miembros se les atribuyen los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, depósito de armas de guerra, robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículo, receptación, tráfico de droga, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Además de los efectos ya mencionados, durante la investigación también se incautaron pasamontañas y un vehículo de alta gama robado en Almería.

Los detenidos, así como los efectos incautados, las armas intervenidas y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición judicial.