Fallece un hombre de 71 años mientras hacía deporte en Mazarrón

Un hombre de 71 años ha fallecido este martes mientras hacía deporte en el paseo que transcurre frente a la playa de Rihuete, en Mazarrón.

Poco después de comenzar la actividad física, el hombre se desmayó, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Poco después de las seis de la tarde, varias personas llamaron al '1-1-2' para alertar de que un hombre se había desplomado en el citado paseo.

A su llegada, los miembros de Protección Civil comprobaron que el varón se encontraba en parada cardiorrespiratoria y e intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, sin éxito.

Al lugar se desplazaron también efectivos de la Policía Local, que notificaron el fallecimiento a la Guardia Civil.