A la cárcel por colar billetes falsos de 100 euros comprando ropa de marca en Murcia.

Un joven, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, está en la cárcel por, presuntamente, colar billetes falsos de 100 euros en comercios de Málaga y Murcia, donde hacía compras de prendas de vestir de conocidas marcas para darles salida, informan fuentes policiales.

El sospechoso, que fue detenido por la Policía Nacional en una localidad costera de Almería cuyo nombre no ha sido facilitado, se desplazaba en un vehículo de alquiler a distintos municipios, donde realizaba compras en pequeños y grandes establecimientos para quitarse de encima los billetes de mentira. Los cuales daban el pego: los responsables de los comercios, al principio, no notaban que se trataba de falsificaciones.

La investigación se inició a comienzos de julio, tras detectarse la aparición de varios billetes falsos en establecimientos de Murcia.

Las pesquisas permitieron identificar al sospechoso, residente en la vecina provincia andaluza, un individuo que adoptaba numerosas medidas de seguridad en sus desplazamientos, detallan desde el cuerpo.

¿Dónde se 'hacía' el dinero?

Tras su localización, los agentes, orden judicial en mano, practicaron un registro en su domicilio en el pueblo de Almería, donde intervinieron varias prendas de vestir de marcas caras y dos teléfonos móviles.

"El análisis de estos dispositivos ha sido solicitado a la autoridad judicial para esclarecer el origen de los billetes falsificados", detalla la Policía.

El detenido fue puesto a disposición judicial y de ahí a prisión provisional.

La investigación sigue abierta para tratar de averiguar dónde se fabricaba el dinero falso. La Policía tiene claro que se practicarán más arrestos y que el sujeto puede que sea solo un eslabón de la cadena. De ahí que esté en prisión preventiva y la importancia de contar su declaración para estrechar el cerco sobre el resto de miembros del entramado.