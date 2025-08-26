Arranca del tirón una cadena de plata a una vecina que tomaba el fresco en Mazarrón

Un joven de 20 años ha sido detenido por arrancar de un tirón una cadena de plata a una vecina que tomaba el fresco en Mazarrón.

El sospechoso, que cuenta con un "abultado historial delictivo", según la Guardia Civil, está en libertad con cargos por robo con violencia.

Los hechos ocurrieron en Puerto de Mazarrón, cuando una mujer tomaba el fresco sentada en la puerta de su casa, junto a su pareja, cuando se acercó un sujeto al que no conocían de nada.

El individuo, según relató la víctima en su denuncia, empezó a darles conversación hasta que "de forma sorpresiva, dio un fuerte tirón a la cadena de plata que la mujer llevaba al cuello mientras salía a la carrera", apunta la Benemérita en su nota.

Esto pasó el pasado mes de julio. La vecina (que, por fortuna, no resultó herida en el incidente) puso entonces una denuncia y los miembros del cuerpo comenzaron la investigación.

"La Guardia Civil recabó indicios, testimonios y otras informaciones que permitieron centrar la investigación en un conocido delincuente, con antecedentes por delitos similares, con domicilio en el municipio costero", destaca el Instituto Armado en el comunicado enviado este martes.

El sospechoso fue localizado y arrestado y, tras ser puesto a disposición judicial, quedó libre con cargos. No ha trascendido si la mujer recuperó su cadena, aunque fuentes próximas al caso apuntan que no.