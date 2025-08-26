Emergencias

Apagan un incendio en una cooperativa de almendras en Bullas

El fuego se inició bajo una tolva para el procesado de los frutos

Bomberos trabajan en el incendio de la industria de Bullas.

Bomberos trabajan en el incendio de la industria de Bullas. / 112

La Opinión

Bomberos del Consorcio apagaron este lunes por la noche un incendio declarado en una cooperativa de almendras de Bullas, informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Los hechos tuvieron lugar en una empresa ubicada en la carretera de La Copa, hasta donde se desplazaron unidades de la Policía Local, miembros de Protección Civil y Bomberos.

El 112 recibió varias llamadas alertando del fuego, que se inició pasadas las nueve de la noche bajo una tolva para el procesado de almendras.

El incendio, que se saldó sin daños personales, fue dado por extinguido alrededor de la medianoche.

