Accidente
Tres kilómetros de retenciones por un accidente en la A-7 a la altura de Librilla
Una persona ha resultado herida leve
La A-7, a su paso por el municipio de Librilla, acumula hasta tres kilómetros de retenciones a causa de un accidente que ha dejado un herido leve.
El incidente se ha producido pasadas las seis de la tarde, en el kilómetro 594 de la autovía en sentido Murcia.
Se trata de una colisión entre tres vehículos, según han informado fuentes de la Guardia Civil, en la que una persona ha resultado herida leve.
