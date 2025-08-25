El septuagenario apuñalado en Los Alcázares fue atacado por su propio hijo, que ya está en prisión

El hombre que apuñalado varias veces con un objeto punzante en el muslo de madrugada en Los Alcázares fue atacado por su propio hijo, que ya está en prisión provisional.

La víctima, de 70 años de edad, fue trasladada a Los Arcos, aunque ya ha recibido el alta y se encuentra fuera de peligro, indican fuentes sanitarias.

Sangrando abundantemente

Pasadas las tres y media de la madrugada, el 112 Región de Murcia recibía una llamada de la propia víctima desde la Calle Infanta Elena de Los Alcázares.

El hombre indicó que le habían agredido varias veces con un objeto punzante en el muslo y que sangraba mucho. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y una patrulla de Policía Local de Los Alcázares.

Una vez que el herido fue atendido y estabilizado, los servicios de emergencias lo trasladaron a Los Arcos del Mar Menor.

De la invesyigación se hizo cargo la Guardia Civil, que procedió al arresto del sospechoso de la agresión: el propio hijo de la víctima. Fuentes cercanas al caso detallaron que no era la primera pelea que protagonizaban ambos varones, en una vivienda en la que, apuntan los vecinos, estarían de okupas.

El sospechoso pasó este lunes a disposición del Juzgado de Guardia de San Javier, que ordenó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. De dependencias judiciales, al penal de Sangonera.