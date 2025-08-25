Muere un sexagenario al caerse de un barco en alta mar en Lo Pagán

Un hombre de 67 años ha muerto al caerse de un barco en el mar en aguas de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tenían lugar minutos antes de las siete y media de la tarde. Fueron los hijos del afectado, testigos de lo sucedido, quienes llamaron a Emergencias para solicitar ayuda.

Al llegar la ayuda a la embarcación, el afectado había sido subido al velero y estaba aún con vida, pero muy débil. Los socorristas lo sacaron en lancha hasta tierra firme, desde mar adentro, y una vez en la orilla fue atendido por sanitarios movilizados en una unidad móvil de emergencia (UME), en la zona de La Puntica, junto a los locales de ocio de la población, pero nada se pudo hacer ya por su vida.

El asunto es competencia de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. Los agentes tomarán declaración a los vástagos del fallecido, a fin de tratar de esclarecer qué pasó en alta mar.

Los restos mortales, como manda el protocolo, son trasladados al Instituto de Medicina Legal, para que sea la autopsia la que confirme la causa del deceso: si el hombre sufrió un ahogamiento o si le sobrevino una dolencia previa que dio lugar al luctuoso desenlace.

Toda muerte puede ser homicida, voluntaria o accidental, y fuentes policiales apuntan que, en casos como este, siempre se trata, en principio, como una muerte a investigar.

Hace unos días, una murciana de 34 años perdía la vida en Jávea al caer al mar y ser arrollada por el yate en el que iba con sus amigos, con quienes había ido a pasar el día en la costa alicantina. La embarcación la arrolló y le causó graves cortes con la hélice, el más crítico en el cuello, porque afectó a la arteria carótica.