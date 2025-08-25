Intenta huir nadando tras robar gasolina y unos bañistas lo capturan y entregan a la Policía en Los Alcázares.

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido después de intentar huir nadando por el mar en Los Alcázares. Lo estaba siguiendo la Policía y él se lanzó al agua, pero no contó con que unos bañistas verían la escena, lo engancharían y se lo entregarían a los agentes, explican fuentes policiales.

Ocurría en una playa de Los Narejos, cerca del Centro de Alto Rendimiento Deportivo del Mar Menor (CAR). Según explicó el cuerpo en sus redes, lo que pasó fue que "nuestros agentes se encontraban realizando su servicio de vigilancia y prevención, cuando casi colisionan con un varón en un patinete eléctrico". El hombre iba en dirección contraria y "portando, lo que parecía una garrafa de gasolina", lo cual también llamó la atención de los municipales.

Le dieron el alto, pero él no hizo caso. Entonces empezó la persecución "por las calles del municipio, incluyendo el paseo marítimo y zonas ajardinadas, todo con tal de evitar ser identificado por los agentes", apuntan desde el cuerpo, para aludir a la conducta temeraria, a bordo de su vehículo de movilidad personal, de este sujeto.

"Tras varios intentos de alcance, finalmente el varón abandona el patinete y huye en dirección a la playa, accediendo al agua para evitar ser alcanzado", prosigue la Policía.

Varios hombres que se estaban bañando en ese momento se percataron de lo que pasaba, fueron hasta el sospechoso, lo cogieron y lo sacaron del mar hasta la arena. Ahí se lo dieron a los policías. Otros bañistas captaron con sus teléfonos móviles la escena.

Identidades falsas

El individuo, indocumentado, no quería decir quién era. El hombre fue "trasladado a dependencias policiales, donde, tras aportar varias identidades falsas, se logro identificar", concretan desde la Policía Local. Sobre esta persona pesaba una orden de detención y entrada en prisión. No ha trascendido el delito que tenía ya en su historia delictivo.

"Posteriormente los agentes localizaron la garrafa de gasolina, casualmente, próximo al lugar se halló un vehículo cuyo depósito había sido forzado", revela el cuerpo. Se trató de un indicio que les llevó a pensar que el individuo estaba robando gasolina y por eso habría escapado.

El sospechoso y las diligencias fueron entregados a la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo del caso, puesto que la Policía Local carece de competencias de investigación en materia de seguridad ciudadana. Puesto que sobre él pesa una orden de ingreso en prisión, la cual se dicta para una persona ya condenada ingrese en el penal, previsiblemente vaya a la cárcel tras ser puesto a disposición del Juzgado de Guardia de San Javier.

Desde la Policía Local elogiaron "la actuación de los bañistas, gracias a los cuales se pudo detener al delincuente fugado".