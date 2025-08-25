Un detenido en Moratalla y otro en Cehegín por asaltar a vecinos por la calle para robarles.

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado sendas investigaciones en los municipios de Moratalla y Cehegín para esclarecer varios robos violentos, cometidos contra personas de avanzada edad, que han culminado con la detención de dos experimentados delincuentes y con el esclarecimiento de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación, informa el cuerpo.

La investigación se inició cuando varios vecinos de los municipios de Moratalla y Cehegín denunciaron que un joven les había robado violentamente joyas y dinero, indica le Benemérita.

Las tres víctimas, de avanzada edad, relataron que habían sido abordadas cuando paseaban solas. El sujeto se había dirigido a ellas con un pretexto cualquiera, para después, emplear la violencia hasta apoderarse de los objetos de valor que llevaban encima.

La Guardia Civil recabó una serie de indicios que dirigieron el foco hacia un experimentado delincuente, conocido de la zona, sobre el que pesaba una orden judicial, de ámbito nacional, de búsqueda y detención por hechos similares.

En un dispositivo policial establecido en el municipio de Cehegín, agentes de la Benemérita localizaron al violento y huidizo delincuente: un hombre, de 23 años, que resultó detenido como presunto autor de tres delitos de robo con violencia e intimidación.

Otra investigación desarrollada por la Guardia Civil en Cehegín ha finalizado con la detención de un segundo delincuente como presunto autor del robo mediante ‘tirón’ que causó lesiones de gravedad a una mujer de avanzada edad.

El ahora detenido también aprovechó que la mujer iba sola para asaltarla y arrebatarle con violencia el bolso.

El despliegue de un amplio dispositivo de búsqueda, la colaboración vecinal y las labores de investigación resultaron positivas con la identificación del sospechoso, un conocido delincuente asentado en Cehegín, que ha sido detenido como presunto autor de delito de robo con violencia.