Tráfico
Herido grave un motorista tras sufrir un accidente en Águilas
Ningún otro vehículo ha estado involucrado en el siniestro
L.O.
Un hombre de 50 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente con su moto en Águilas.
El siniestro ha tenido lugar sobre las 20.15 horas cerca del Club Náutico del municipio.
Varios testigos han llamado al Centro de Coordinación de Emergencias para alertar de que el motorista había quedado inconsciente tras el golpe.
Una unidad móvil de emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 se ha desplazado hasta el lugar y, tras atender al herido, lo han trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca en estado grave por un traumatismo craneoencefálico provocado por el impacto.
También ha acudido a la asistencia la Policía Local de Águilas.
