Sucesos
Escala un muro y rompe la cámara de seguridad para robar en una casa de Murcia
El sospechoso no llegó a llevarse nada porque la Policía lo pilló escondido debajo de una escalera
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendido en el interior de una vivienda situada en el barrio murciano de Barriomar, tras escalar el muro de la parte trasera del inmueble e inutilizar varios de sus sistemas de seguridad, indica el cuerpo.
Una llamada recibida a las tres de la madrugada en el 091 advertía de la presencia de un individuo en el interior de una vivienda ubicada en Barriomar merodeando con una linterna, lo que motivo que se desplazaran hasta el lugar los agentes de Policía Nacional más cercanos.
Cuando los agentes llegaron a la vivienda, acotaron las posibles vías de acceso de esta y esperaron a que se presentara el propietario, que se encontraba fuera, para que les pudiera facilitar la entrada y poder realizar una inspección del interior de la casa.
Cuando este extremo tuvo lugar, los agentes localizaron agazapado bajo unas escaleras a un varón que trataba de no ser visto.
Éste había accedido al interior tras escalar el muro de la parte trasera de la vivienda de tres metros y medio e inutilizar una cámara de seguridad y un sensor de movimiento.
El sospechoso, tras ser detenido, fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas, apunta la Policía.
