Avisan a la Policía de que un cajero de Torre Pacheco expulsa hasta 2.000 euros en billetes sin control

El dinero pertenecía a un cliente que minutos antes lo había ingresado y gracias a la colaboración ciudadana pudo recuperlo

Dinero recuperado por la Policía

Dinero recuperado por la Policía

E.P.

Un viandante avisó a la Policía Local de Torre Pacheco tras observar que el cajero automático de un banco estaba expulsando billetes a la calle sin ningún control, según informaron fuentes de este Cuerpo a través de sus redes sociales.

Al parecer, el cajero, ubicado en el centro del municipio, comenzó a expulsar el dinero --hasta 2.000 euros en billetes de 10, 20 y 50 euros-- hasta que un hombre que pasaba por el lugar se dio cuenta y avisó a la Policía Local.

El dinero, que pertenecía a un cliente que minutos antes lo había ingresado, pudo ser recuperado en su totalidad gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación de los agentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
  2. A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
  3. María Cristina Bernabé, influencer murciana que se ha tatuado a Pedro Sánchez en la pierna: «No me arrepiento de nada»
  4. La Policía Local de Murcia escolta hasta la Arrixaca a un padre con su hijo de dos años en plena hemorragia
  5. Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
  6. Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina
  7. Así es el dragón azul venenoso que ha obligado a cerrar playas en Alicante: qué hacer si te lo encuentras
  8. Recomiendan a los vecinos de Nueva Condomina y La Ladera que no beban ni cocinen con agua del grifo

Los docentes de la Región podrán elegir entre más de 300 nuevas acciones formativas el próximo curso

Los docentes de la Región podrán elegir entre más de 300 nuevas acciones formativas el próximo curso

Los vecinos de Joven Futura anuncian movilizaciones para exigir la regularización de sus viviendas

Los vecinos de Joven Futura anuncian movilizaciones para exigir la regularización de sus viviendas

La recomendación de no usar agua del grifo sigue vigente días después para algunos vecinos de Murcia

La recomendación de no usar agua del grifo sigue vigente días después para algunos vecinos de Murcia

Gamescom 2025: 'Path of Exile 2' recibe su Acto 4 el 29 de agosto con planes de fin de semana gratuito

Gamescom 2025: 'Path of Exile 2' recibe su Acto 4 el 29 de agosto con planes de fin de semana gratuito

Prohens lamenta la "falta total de humanidad" del Gobierno con los menores inmigrantes

Prohens lamenta la "falta total de humanidad" del Gobierno con los menores inmigrantes
Tracking Pixel Contents