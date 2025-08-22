Abusa de su hijastro menor tras pasar diez años en la cárcel por violar a otra niña en Murcia

Un hombre, nacido en Murcia en 1962, admitió en la Audiencia Provincial de Murcia haber agredido sexualmente a un niño menor de edad, hijo de su esposa, y aceptó una pena de diez años y seis meses de cárcel, que no llegó a cumplir porque, unos días antes de entrar en el penal de Campos del Río, fue hallado muerto en su casa.

Se da la circunstancia de que el mismo hombre había sido condenado en sentencia firme, en el año 2001, por haber agredido sexualmente a una niña, hija de su entonces pareja. Le cayeron entonces doce años de cárcel, de los cuales cumplió diez. Cuando salió en libertad, conoció a la madre del pequeño que fue su segunda víctima.

Fuentes cercanas al caso apuntaron que, cuando esta mujer tuvo conocimiento de que este hombre había pasado una larga temporada en prisión, y le preguntó por ello, él le mintió y le dijo que había sido detenido y procesado por tráfico de estupefacientes.

El hombre, nacido en 1962, mintió a su nueva pareja y le dijo que su pena fue por tráfico de drogas

La nueva pareja empezó a convivir en el mismo domicilio cuando el hijo de ella contaba con tres años. Los ataques sexuales comenzaron cuando el pequeño tenía 11 años y se prolongaron hasta que cumplió 14. El varón aprovechaba los momentos en los que la madre se ausentaba del domicilio por razones laborales (especialmente, por las tardes) para quedarse a solas con su víctima.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados la sentencia firme de la Sección Tercera de la Audiencia, a la que ha tenido acceso este diario, el adulto «sometía al menor a continuas conductas sexuales», desde tocamientos a un intento de violación.

El procesado y la madre del pequeño contrajeron matrimonio en marzo de 2021, «pensando el menor que, después de la celebración, ya no sucedería» un nuevo ataque sexual. No obstante, las agresiones continuaron, por lo que, dos meses después, la víctima contó todo a la mujer. Para tener pruebas de su testimonio, llegó a grabar al individuo. La mujer denunció.

Se declaró insolvente

El juicio salió en junio de este año. El hombre reconoció los que hizo a su hijastro y pactó una pena de diez años y medio entre rejas, un lustro en régimen de libertad vigilada al salir de prisión y una indemnización de 40.000 euros para su víctima. No obstante, afirmó que carecía de bienes para poder pagar este dinero, por lo que el tribunal ordenó que se comprobase si realmente era insolvente.

El tribunal detalla en la sentencia que «una vez se declare la insolvencia del penado, notifíquese personalmente a la víctima que la acción para solicitarlas ayudas previstas en dicha ley prescribe por el transcurso del plazo de cinco años desde que se efectúe dicha notificación».

El pequeño llegó a grabar a su agresor y se lo mostró a su madre para que creyese su historia

Entonces, el ya condenado en firme manifestó que «ingresaría en el centro penitenciario de cumplimiento de Campos del Río en el plazo de quince días naturales». Se le concedió y así consta en la sentencia. Por tanto, salió por su pie del Palacio de Justicia.

Unos días antes de que se hiciese efectivo el ingreso en prisión, y al no tener noticias de este hombre, un allegado suyo se desplazó a su domicilio, en el interior del cual lo encontró, sin sentido. Estaba muerto. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde se le practicó la autopsia, que corroboró que no hubo una tercera persona que participase en el deceso. Los profesionales policiales que se hicieron cargo del asunto le dieron carpetazo al no encontrar ningún indicio de que se tratase de una muerte de etiología homicida, explicaron fuentes próximas a la investigación.