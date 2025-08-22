Abandonan una maleta cargada de droga en el Jardín Chino de Murcia.

Agentes de la Policía Local de Murcia descubrieron una maleta cargada de marihuana tirada en un jardín de la capital de la Región, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la mañana del jueves. En concreto, fueron efectivos de la Unidad de Barrios quienes la localizaron durante un servicio de vigilancia en el Jardín Chino.

El equipaje en cuestión estaba en una zona junto a otros macutos, que formaban una pequeña montaña de bultos. Alrededor, ropa tirada.

Cuando abrieron la maleta en cuestión, los policías se encontraron con que dentro había marihuana. Una vez pesada, se comprobó que había 1,4 kilogramos de hierba.

Los bultos se hallaban sobre una especie de palés. Los agentes no descartan que se trate de pertenencias de personas que formaron provisionalmente un pequeño asentamiento y se marchasen apresuradamente, por alguna razón. De momento, no se ha producido ningún arresto ni sabe de quién es la sustancia.

"La sustancia quedó intervenida y depositada en dependencias policiales", detalla el cuerpo en sus redes. El protocolo es mandar la droga a Sanidad y destruirla.