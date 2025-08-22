Sucesos
Abandonan una maleta cargada de droga en el Jardín Chino de Murcia
El equipaje en cuestión estaba tirado en una zona junto a otros macutos, que formaban una pequeña montaña de bultos
Agentes de la Policía Local de Murcia descubrieron una maleta cargada de marihuana tirada en un jardín de la capital de la Región, informan fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la mañana del jueves. En concreto, fueron efectivos de la Unidad de Barrios quienes la localizaron durante un servicio de vigilancia en el Jardín Chino.
El equipaje en cuestión estaba en una zona junto a otros macutos, que formaban una pequeña montaña de bultos. Alrededor, ropa tirada.
Cuando abrieron la maleta en cuestión, los policías se encontraron con que dentro había marihuana. Una vez pesada, se comprobó que había 1,4 kilogramos de hierba.
Los bultos se hallaban sobre una especie de palés. Los agentes no descartan que se trate de pertenencias de personas que formaron provisionalmente un pequeño asentamiento y se marchasen apresuradamente, por alguna razón. De momento, no se ha producido ningún arresto ni sabe de quién es la sustancia.
"La sustancia quedó intervenida y depositada en dependencias policiales", detalla el cuerpo en sus redes. El protocolo es mandar la droga a Sanidad y destruirla.
- Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- María Cristina Bernabé, influencer murciana que se ha tatuado a Pedro Sánchez en la pierna: «No me arrepiento de nada»
- La Policía Local de Murcia escolta hasta la Arrixaca a un padre con su hijo de dos años en plena hemorragia
- Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina
- Así es el dragón azul venenoso que ha obligado a cerrar playas en Alicante: qué hacer si te lo encuentras
- Recomiendan a los vecinos de Nueva Condomina y La Ladera que no beban ni cocinen con agua del grifo