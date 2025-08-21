La Policía Local de Murcia escolta hasta la Arrixaca a un padre con su hijo de dos años en plena hemorragia

La Policía Local de Murcia escoltó el pasado sábado al vehículo en el que viajaba un niño de dos años que sangraba abundantemente por la nariz y la boca hasta el hospital Virgen de la Arrixaca.

El padre del menor avisó a los agentes de una patrulla en moto de la Policía y estos no dudaron en ofrecerle ayuda. Fue entonces cuando una patrulla en coche comenzó a escoltarle desde el centro de Murcia hasta el centro sanitario ubicado en El Palmar.

Los agentes abrieron paso al vehículo durante todo el trayecto, pudiendo llegar rápidamente a urgencias del hospital Materno-Infantil de La Arrixaca, donde atendieron al niño que, según la Policía, se encuentra "perfectamente".

El padre del menor compartió en redes sociales el vídeo grabado por la cámara de su vehículo durante el tiempo que la Policía lo escoltó, mostrando su agradecimiento a los agentes: "Gracias a la patrulla de la Policía Local de Murcia. Sin mediar palabra se ofrecieron a abrirme camino hasta el hospital. ¡No tengo palabras de agradecimiento!".

Asimismo, el Cuerpo ha compartido también en sus redes sociales estas imágenes que muestran "puro servicio público".

El vídeo, además iba acompañado del siguiente mensaje de la Policía: "Gracias por confiar. Gracias al equipo por la sangre fría y el corazón caliente".