En los Palacios
Un hombre prende fuego a la barra de un bar de Sevilla porque le negaron mayonesa para un montadito
Cuando los responsables del establecimiento le comunicaron que no tenían lo que pedía volvió con una botella de gasolina
Redacción
"Esta tarde hemos sufrido un atentado. Un cliente nos ha pedido un par de sobres de mayonesa para su montadito y al decirle que no teníamos se ha acercado a la gasolinera, ha vuelto con una botella de gasolina y nos ha prendido fuego". De esta forma relata el establecimiento Postas del municipio de Los Palacios de Sevilla la agresión que sufrieron el pasado miércoles.
Afortunadamente, no hubo daños personales y las consecuencias fueron sólo los efectos del fuego sobre la cocina y el estableimiento, pero "pudo haber pasado una auténtica desgracia". "Queremos que estas personas sean castigadas y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", recoge el negocio en el mensaje difundido en redes sociales.
Agentes de la Policía Local de Los Palacios llegaron inmediatamente al local y, ayudados por una camarera que siguió al hombre, pudieron detenerle y llevarle a un centro de salud para atenderle de las quemaduras que sufrió. Posteriormente fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil.
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza
- Todos los patinetes eléctricos de la Región tendrán que tener su seguro a partir de enero
- El PP sospecha que la renuncia de la alcaldesa de Águilas se debe a la guerra interna del PSOE
- Agrede sexualmente a su sobrina de 13 años en Murcia con la excusa de darle un masaje
- La Región se toma un 'respiro' del calor hasta el próximo lunes
- María Cristina Bernabé, influencer murciana que se ha tatuado a Pedro Sánchez en la pierna: «No me arrepiento de nada»
- Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones