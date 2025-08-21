Cae una banda de ladrones de Los Alcázares porque acaban pegándose entre ellos en un polígono.

La Policía llevaba tras ellos desde febrero, cuando uno irrumpió a punta de pistola en una caravana, pero no los pudieron atrapar hasta que se pelearon (y pegaron) entre ellos. La Guardia Civil y la Policía Local de Los Alcázares han capturado a los cuatro sospechosos de integrar una banda de ladrones que hacía estragos en el municipio costero desde hacía meses, informa la Benemérita en una nota de prensa.

La bautizaron como operación ‘Cofilatón’. Las pesquisas arrancaron en el segundo mes del año, cuando "un joven irrumpió a punta de pistola en una caravana estacionada en Los Narejos", aunque "los moradores opusieron resistencia y el robo no llegó a consumarse", explica el comunicado del Instituto Armado.

El mismo día, "minutos más tarde, en una playa próxima, un chico fue asaltado dentro de su coche por un hombre encapuchado. El agresor, que también llevaba una pistola, golpeó a la víctima en la cabeza hasta apoderarse de su teléfono móvil", prosigue el cuerpo.

Desde el primer momento se trabajó con la idea de que el asaltante era el mismo en los dos sucesos. Los investigadores comenzaron a mirar las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona, por si hubiesen captado al sujeto.

"Todos estos indicios permitieron identificar a un primer sospechoso, un joven, vecino de Los Alcázares que se relacionaba en el mundo delictivo con otros tres vecinos de la localidad", detalla la Guardia Civil, que destaca que "el grupo actuaba de forma organizada, si bien, el más violento y supuesto líder del grupo, en ocasiones, lo hacía solo".

Herido y detenido

No los cogieron, no obstante, hasta que se engancharon de forma muy violenta. Meses después de los primeros asaltos, los investigadores recibieron el aviso de que en un polígono industrial del municipio se estana produciendo una reyerta.

Los agentes que se movilizaron al lugar encontraron a un joven herido, con cortes en el cuello, la espalda y una mano. Resulta que era el principal sospechoso al que buscaban desde hace tiempo. Pasó de víctima a sospechoso y acabó arrestado.

El sujetó contó que otros miembros del grupo "lo habían obligado a subir a un coche para trasladarlo en contra de su voluntad hasta el polígono", donde le atacaron por "desavenencias", indican desde el cuerpo. Las labores de investigación continuaron hasta localizar al resto de sospechosos.

"Según se desprende de la investigación el grupo criminal ahora desmantelado, con sede en el municipio de Los Alcázares, se dedicaba al robo en viviendas, al hurto de bicicletas e incluso a otros delitos más violentos, como los robos con intimidación o las amenazas", significa la Benemérita, que concreta que "la operación ‘Cofilatón’ ha finalizado con la detención de cuatro personas como presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza (2), robo con violencia (2), hurto (3), amenazas, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, lesiones y de pertenencia a grupo criminal".