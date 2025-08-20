Trece detenidos y dos activos puntos de venta de droga desmantelados en La Paz
La Policía intervino 201 papelinas de cocaína preparadas para su venta así como sustancias que hubieran permitido la preparación de 340 dosis más
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 13 personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, tras ser detenidas durante el registro de dos inmuebles situados en el Polígono de la Paz de la ciudad de Murcia que estaban siendo utilizados como puntos de venta de sustancias estupefacientes.
Una investigación desarrollada por los agentes de la Policía Nacional con el objetivo de desmantelar “puntos negros”, inmuebles que son susceptibles de ser utilizados como puntos de venta de sustancias estupefacientes en la ciudad de Murcia, les condujo hasta dos viviendas situadas en el Polígono de la Paz.
Los agentes, tras constatar cómo estos inmuebles estaban siendo dedicados al desempeño de esta ilícita actividad las 24 horas del día, procedieron a realizar sendos registros, tras las pertinentes autorizaciones judiciales, que permitieron intervenir 201 papelinas de cocaína preparadas para su venta así como cocaína que hubiera permitido la preparación de 340 dosis más.
También se intervino marihuana, una balanza de precisión, dinero en efectivo, varios cartuchos de un arma de fuego, un cargador e incluso un silenciador.
Ambos inmuebles contaban con fuertes medidas de seguridad tales como puertas acorazadas con diversos pestillos de gran calibre y marcos reforzados con puntales para dificultar todo lo posible su acceso por la fuerza.
Se han detenido por estos hechos a trece personas, de las cuales, seis de ellas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
- Un ganadero de la Vega Alta viola durante años a su hija menor en un pajar y cuando la llevaba a alimentar a los corderos
- Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones
- La alcaldesa de Águilas deja el cargo y abandona la política: 'Es el momento de iniciar una nueva vida
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
- La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia