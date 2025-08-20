Dos incendios declarados en un campo de placas solares en Caravaca y en una nave en Águilas

Dos incendios se han declarado este martes en la Región de Murcia, en concreto en un parque de placas solares en Caravaca de la Cruz y en una nave industrial en Águilas.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió una alerta por un incendio en un campo de placas solares en Caravaca que afectó entre 40 y 50 metros cuadrados, movilizando bomberos y un agente medioambiental.

Poco antes del mediodía, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibía una llamada alertando de un incendio en un campo de placas solares situado en la carretera RM-711, en Caravaca de la Cruz.

Según la primera información facilitada, las llamas afectaban a una superficie aproximada de entre 40 y 50 metros cuadrados. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) junto a un agente medioambiental.

El incendio quedó controlado a las 12:38 horas, permaneciendo en la zona los bomberos para labores de refresco y prevención de posibles rebrotes. Finalmente, a las 12:49 horas se dio por extinguido el fuego.

Otro fuego se declaró esta mañana en una nave industrial situada en la zona de La Marina de Cope, en Águilas, que ha quedado extinguido gracias a la intervención de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS).

Inendio en una nave en Águilas / 112

A partir de las 10:00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió numerosas llamadas alertando del fuego. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos, que comprobaron que la nave ardía por completo y que en su interior había vehículos. Las llamas también llegaron a afectar a invernaderos cercanos, aunque sin causar daños personales.

El CEIS dio por controlado el incendio a las 13:07 tras varias horas de trabajo. La nave quedó totalmente calcinada, pero no hubo que lamentar heridos.