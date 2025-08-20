Bomberos rescatan a tres perros atrapados en una balsa de Caravaca
L.O.
Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han rescatado esta tarde a tres perros que habían quedado atrapados en una balsa de riego en la pedanía de La Pinilla, en Caravaca de la Cruz.
La intervención se produjo a las 19:19 horas, tras la llamada de la Policía Local de Caravaca al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2, solicitando ayuda para liberar a los animales, que no podían salir por sus propios medios.
Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos del parque de Caravaca de la Cruz, que consiguió rescatar a los tres perros sin mayores complicaciones. Los animales se encuentran en buen estado.
