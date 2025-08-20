Agrede sexualmente a su sobrina de 13 años en Murcia con la excusa de darle un masaje

Un individuo ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a su sobrina de 13 años con la excusa de darle un masaje. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, al cual recurrió el procesado, confirmó íntegramente la sentencia.

El episodio tuvo lugar en septiembre de 2021, fecha en la que la menor, que residía en otra provincia, llegó a Murcia, ciudad que estaba inmersa en la celebración de su Feria, y se quedó a dormir en la casa de su abuela. En ese domicilio también residían, en aquel momento, una de las tías de la niña y el esposo de esta.

Al día siguiente, los adultos se marcharon y la menor de 13 años se quedó en la casa, cuidando de una niña de 2 años, hija de su prima. A media mañana, su tío político regresó al domicilio. Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, fue entonces cuando propuso a la víctima darle un masaje en la espalda.

El individuo alegó que la niña le acusó porque él descubrió "cosas obscenas" en su móvil

La pequeña dijo primero que no, aunque el adulto insistió y ella acabó accediendo. La menor propuso que se quedasen en el salón, pero el hombre dijo que lo harían en la habitación que había sido de su prima, que estaba vacía. A la niña de dos años la dejaron viendo los dibujos en la tele.

Tocamientos y mordiscos

En el cuarto fue cuando se consumó el ataque sexual, que la resolución judicial detalla. La sometió a tocamientos, llegó a morderle y profirió expresiones obscenas. La víctima quedó en estado de shock, hasta que, destaca la sentencia, «reaccionó, se levantó de la cama y cruzó el pasillo para encerrarse, llorando, en el cuarto de baño, donde aprovechó para intentar localizar con su teléfono móvil a algún familiar que la socorriera», apunta el tribunal.

Después de algunos intentos infructuosos, una de sus tías le cogió el teléfono. La mujer le mandó un taxi para que saliese de la casa y juntas acudieron a denunciar ante la Policía a este individuo, que, como estaba plenamente identificado, fue detenido, investigado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Murcia y finalmente llevado a juicio oral en la Audiencia.

Una prima de la menor contó que a ella también la tocó a los 9 años, pero este delito no pudo ser acreditado

La sentencia del caso salió en septiembre de 2024. Además de los cuatro años de prisión, cuando salga de la cárcel este hombre tendrá que pasar dos años más en régimen de libertad vigilada. No podrá acercarse a menos de 300 metros de su víctima, a la que tendrá que indemnizar con 8.000 euros.

Recurso rechazado

El individuo recurrió a una instancia superior, en este caso el TSJ, y alegó que la niña le acusó de haberla agredido sexualmente porque él descubrió «cosas obscenas» en su teléfono móvil.

Al rechazar su recurso, el tribunal subraya que no identifica «elementos a partir de los que dudar de la sinceridad de la menor, destacando las buenas relaciones que mantenía con el acusado al tiempo de los hechos que ahora se enjuician. Y rechaza, por novedosos y nunca antes formulados, los pretendidos motivos espurios».

También alude el TSJ a la «más definitiva fuente de corroboración periférica del relato de la menor», que no es otra que «la realidad de las llamadas telefónicas hechas a sus familiares tras encerrarse en el baño para protegerse».

Se da la circunstancia de que, a raíz de la denuncia de la menor, su prima decidió contar que, en 2010, cuando tenía 9 años de edad, el mismo sujeto abusó sexualmente de ella. Sin embargo, estos hechos «no han quedado suficientemente acreditados», apunta la resolución de la Audiencia.