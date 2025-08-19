Ciberdelincuencia
Se hace pasar por su vecino octogenario para comprar dos móviles en Abarán
El anciano se percató del fraude cuando dos empresas operadoras de telefonía móvil le reclamaron el pago de unas facturas pendientes
La Guardia Civil ha detenido en Abarán a un experimentado delincuente de 52 años por suplantar la identidad de su vecino, octogenario, para comprar dos teléfonos móviles de alta gama, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
La investigación, enmarcada en la operación 'Nearfone', se inició en 2024, cuando un hombre de avanzada edad denunció que dos empresas operadoras de telefonía móvil le habían reclamado el pago de unas facturas pendientes que superaban los 2.000 euros.
Guardias civiles de los equipos @, especializados en ciberdelincuencia, se hicieron cargo de la investigación y consultaron con las operadoras de telefonía que reclamaban los pagos, lo que les permitió averiguar que la deuda se refería a la compra de dos teléfono inteligentes valorados en 1.400 y más de 600 euros.
Después de meses de investigación, el Instituto Armado ha identificado a la persona que, al parecer, utilizó los datos personales de la víctima para suplantarla y realizar las compras online a su nombre.
Al vecino del anciano, que cuenta con un amplio historial delictivo, se atribuye la presunta autoría de los delitos de usurpación de estado civil y estafa.
