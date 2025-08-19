Un año de libertad vigilada para el menor que conducía en el accidente de Alquerías en el que murió su amigo

El menor de 14 años que iba al volante del coche que se estrelló en marzo de 2024 en Alquerías, en un siniestro en el que murió uno de sus amigos, de 15 años, ha sido condenado a un año de libertad vigilada. Así se refleja en la sentencia de la titular de Juzgado de Menores Nº 2 de Murcia, a la que ha tenido acceso a este periódico, y que también obliga al chico, que ahora tiene 15 años, a realizar un programa de Educación Vial y a respetar un toque de queda: tendrá que permanecer en su casa de once de la noche a siete de la mañana.

El adolescente es condenado por un delito de homicidio por imprudencia grave, en concurso ideal con un delito de lesiones por imprudencia grave y un delito de conducción temeraria y otro de conducción por exceso de velocidad, todo ello sin tener permiso de conducir, al no tener la edad legal para sacárselo. Se le absuelve del delito de robo de vehículo a motor por el que fue acusado por la excusa absolutoria por parentesco (además, su abuelo, al cual cogió sin permiso las llaves de su Mercedes, automóvil que quedó siniestro total, no le acusa de nada).

La sentencia, que es firme, obliga al chico a asistir a un curso de Educación Vial y a no salir por las noches

El accidente en el que perdió la vida un adolescente, llamado Alejandro, se produjo minutos antes de las dos de la madrugada en una zona de huerta conocida como Camino de Carcanox. El menor que conducía (y que llegó a poner el automóvil a 127 kilómetros por hora) perdió el control y se estrelló contra otro coche estacionado, antes de empotrarse contra un canal de hormigón. Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, «cuando el menor se puso a los mandos del vehículo, no se aseguró en ponerse el cinturón ni tampoco que se lo pusieran sus amigos». Manejó el coche «desatendiendo las mínimas normas de seguridad», destaca la jueza, «pese a que iban sus amigos en el interior y le indicaron que frenase».

«Cuando llegaron al puente con cambio de rasante y trazado en curva, vía en buen estado de conservación, que atraviesa las vías férreas, dada la impericia del adolescente en la conducción, junto con el exceso de velocidad, perdió el control del vehículo», detalla la resolución, que apunta que primero invadió el sentido contrario de circulación, hasta salirse de la carretera por la izquierda.

"Sobrevolando la acequia"

Luego chocó con la bionda de la vía, con un turismo aparcado (cuyo dueño nada reclama) y «continuó sin control sobrevolando la acequia existente, impactando con el muro de ésta y continuando un vuelo de 14,5 metros hasta caer a una parcela agrícola describiendo un tiro horizontal». Ahí volcó. Con Alejandro atrapado en su interior.

El coche siniestrado en Alquerías chocó contra un muro y dio varias vueltas de campana. / Policía Local

El adolescente que conducía y el tercer menor (de 13 años en ese momento) que iba en el coche lograron salir por sus propios medios del vehículo siniestrado. Ellos fueron quienes llamaron a Emergencias para pedir ayuda. Al lugar se movilizaron primero agentes de la Policía Local de Murcia; después, sanitarios, en una ambulancia, aunque lamentablemente nada pudieron hacer por Alejandro. El chico no pudo sobreponerse a la gravedad de las lesiones.

El niño de 13 años también resultó herido y requirió para su estabilización 92 días, de los cuales 62 fueron días de perjuicio básico y 30 días de perjuicio moderado, significa la sentencia. El pequeño tiene secuelas derivadas del estrés postraumático.

El Consorcio de Compensación de Seguros se hará cargo de todas las indemnizaciones

El asunto se zanjó con una conformidad entre las partes, también de la familia de Alejandro, cuyos intereses defendía el abogado Valentín Fernández Ibáñez. El día del juicio, el adolescente admitió los hechos de los que se le acusaban.

Además de la libertad vigilada, el chico tendrá que «asistir a un curso de competencia psico-social para que desarrolle su autocontrol y adquiera valores que favorezcan la toma de conciencia de sus propios actos y le ayude en el aprendizaje de habilidades sociales», especifica la sentencia, que establece la «prohibición de relacionarse con grupos de iguales con conductas disruptivas y/o verse involucrado en un nuevo hecho delictivo».

El Consorcio de Compensación de Seguros, en calidad de responsable civil, se hará cargo de todas las indemnizaciones.

En concreto, al otro niño que iba en el coche accidentado le corresponden 12.087,75 euros; al padre de Alejandro, 43.489,10 euros; y a cada uno de los dos hermanos del fallecido, 12.601,96 euros, misma cantidad que para cada uno de sus abuelos maternos.