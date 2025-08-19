Un ganadero de la Vega Alta viola durante años a su hija menor en un pajar y cuando la llevaba a alimentar a los corderos

Un individuo ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a 12 años de cárcel por violar a su hija desde que tenía 10 años y hasta que cumplió los 16, así como a siete años de prisión más por agredir sexualmente a otra joven que fue pareja de su víctima.

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia confirmó íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial, el sujeto continúa en libertad, puesto que ha recurrido al Tribunal Supremo la resolución, explicaron a este diario fuentes judiciales.

Las agresiones sexuales tuvieron lugar tanto en medio del campo como en una vivienda ubicada en una zona rural de la Vega Alta del Segura, entre Cieza y Abarán, y en una ganadería donde el sospechoso llevaba a su hija, con la excusa de alimentar a los corderos.

Con 13 años, la niña se inclinó a mirar en un pozo y el hombre la agarró por detrás, la desnudó y la forzó

Los episodios comenzaron en el año 2010, cuando la primera víctima, hija del procesado, contaba con 10 años de edad. Entonces fueron tocamientos. La violó por primera vez cuando cumplió los 13, según se lee en la resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, ratificada en su totalidad por el TSJ de la Región.

El duro relato de hechos probados de la sentencia describe agresiones sexuales explícitas: la primera con penetración, cuando la niña estaba con su padre paseando a su perro por el campo. «Al llegar a un pozo, la menor se inclinó a mirar dentro, momento que aprovechó el hombre» para colocarse tras ella, quitarle la ropa y violarla.

Los ataques sexuales (que la sentencia detalla con dureza) se repitieron en zonas de la ganadería, en un pajar, en un patio donde tenían palomas y hasta en el domicilio familiar, cuando la madre de la víctima se ausentaba.

Finge que iba a ahorcarse

La menor, recalca la resolución, siempre dijo a su padre que no lo hiciese, en ocasiones llorando de forma desconsolada.

Una vez, detalla la sentencia, en la comedera de los corderos, el individuo, tras violar a su hija y ver cómo ella empezaba a llorar, cogió una cuerda y fingió que iba a suicidarse. «Fue la propia menor la que pidió a su padre que no lo hiciera», precisa el tribunal.

La víctima mantuvo una relación de pareja con otra joven que fue agredida también por el varón varias veces

En una ocasión, el encausado «fue sorprendido por su hija viendo en el ordenador familiar pornografía en la que se mostraba imágenes de supuestos familiares manteniendo relaciones sexuales. El hombre trató con estas imágenes de convencer a la menor de que las relaciones sexuales entre padres e hijas eran normales», especifica la sentencia.

Daños psicólogicos

A consecuencia de lo que le pasó, la víctima «ha sufrido daños psicológicos severos, con numerosos intentos de autolisis y una gran desvalorización personal, por los que en la actualidad se encuentra recibiendo ayuda psicológica», significa el tribunal, que apunta que, dos meses después de que cesasen las agresiones sexuales a la ya adolescente, el individuo comenzó a atacar a su pareja.

La segunda víctima es una joven que entonces residía en un pueblo de Albacete, pero que visitaba a menudo la casa de su novia. El individuo comenzó a increparla cuando iban en el vehículo de él, a cazar: tras pedirle «un beso con lengua», se abalanzó sobre ella y la sometió a tocamientos.

Poco tiempo después, el hombre volvió a llevar en coche a esta chica, con la excusa de trasladarla a su casa para «dar una sorpresa» a su hija, pero paró en un descampado y la agredió sexualmente, de nuevo con tocamientos. La chica contó luego a su novia lo ocurrido, esta se enfrentó a su padre y el sujeto prometió no volverlo a hacerlo, continúa la sentencia. Sin embargo, hubo tres ataques sexuales más contra esta joven.

A su hija, tendrá que indemnizarla con 20.000 euros; a la que fue novia de esta, con 8.000. A ninguna de ellas podrá aproximarse. Se espera que el Tribunal Supremo emita su resolución definitiva en unos meses.