Tres detenidos por robos en viviendas y en las calles de Bullas

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación en Bullas para esclarecer varios delitos contra el patrimonio cometidos en el municipio, que ha culminado con la desarticulación de un grupo delictivo y la detención de sus tres integrantes como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza, robo con violencia e intimidación y lesiones. Además, los investigadores han recuperado parte de los efectos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita iniciaron las actuaciones hace unas semanas, cuando detectaron la comisión de varios robos en Bullas, tanto en la vía pública como en viviendas del casco urbano.

El primero de los hechos esclarecidos tuvo lugar a plena luz del día en una calle del casco urbano bullero, mientras que la víctima paseaba fue abordada por sorpresa y le sustrajeron con violencia algunas joyas e intentaron sustraerle también el bolso que portaba. La agresividad con la que se materializó el robo le originó a la víctima unas lesiones que precisaron asistencia médica.

Mientras se investigaba el robo con violencia, los guardias civiles constataron la comisión de un robo en una vivienda también del municipio de Bullas. En este caso, los investigadores comprobaron que se había cometido empleando la fuerza hasta acceder al interior del inmueble, donde sus autores se apoderaron de diversas piezas de joyería y efectivo.

Además de la inspección técnico-ocular realizada en la vivienda para obtener todos los indicios posibles, los guardias civiles llevaron a cabo un amplio dispositivo de inspección en comercios de compra y venta de oro, que dio sus frutos poco después con la localización, en un municipio limítrofe, de las joyas sustraídas.

El análisis de la información recabada durante la investigación permitió a la Guardia Civil identificar a tres vecinos del municipio –dos hombres y una mujer, con antecedentes por delitos similares–, sobre los que se fijó la principal línea de investigación, ya que se encontraban, presuntamente, tras la autoría de los delitos investigados.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre los sospechosos, que ha culminado con su localización y detención como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza y lesiones.

Las piezas de joyería sustraídas y recuperadas por la Benemérita en el comercio de compra venta de oro, tras ser puestas a disposición judicial, han sido devueltas a sus legítimos propietarios.