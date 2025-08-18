Da un cabezazo a un socorrista en una playa de Mazarrón y le rompe la nariz

Un socorrista sufrió una salvaje agresión en una playa de Mazarrón, cuando un hombre le dio un cabezazo y le fracturó la nariz, informan fuentes de Protección Civil y testigos presenciales. La Policía Local se personó en el lugar para intervenir en el incidente.

Los hechos tuvieron lugar sobre las ocho y veinte de la tarde de la tarde de este domingo, en la playa de Bahía, cuando se produjo una riña en el arenal. Los socorristas, que velan por la seguridad en el lugar, presentes trataron de mediar en la pelea.

Agentes de la Policía Local se movilizaron a pie de playa. / Eva Ballesta - TV Mazarrón

En un momento dado, el trabajador se dirigió a uno de los implicados en la discusión, la cual fue subiendo de tono, y este varón le propinó un cabezazo. El agredido quedó sangrando, con una hemorragia en la nariz. Fue entonces cuando testigos llamaron a Emergencias.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil, que informaron de que el agredido presentaba una posible fractura del tabique nasal. También se desplazaron sanitarios en una ambulancia.

El socorrista sufrió, además, un ataque de ansiedad por lo que le había pasado.

El afectado, que aseguró que no conocía de nada a su agresor, acudió por su propio pie al Santa Lucía, en Cartagena, el hospital más cercano, para ser sometido a un examen médico más a fondo.