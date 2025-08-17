Un senderista resulta herido en La Azohía y tiene que ser rescatado en helicóptero

Un senderista de 57 años tuvo que ser rescatado en helicóptero este mediodía tras sufrir un accidente en el trayecto que une La Azohía con Calacerrada, en Cartagena.

El hombre resultó herido en un paraje tan escarpado que el acceso por carretera era imposible. De ahí que los voluntarios de Protección Civil y bomberos de Cartagena que habían acudido al lugar a pie solicitaran apoyo aéreo.

Un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias logró llegar hasta el accidentado y trasladarlo hasta una zona segura.

Posteriormente, el senderista fue evacuado al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena para recibir atención médica.