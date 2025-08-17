La Fiscalía pide quince años de cárcel para el acusado de degollar a una nonagenaria en Puente Tocinos

Quince años entre rejas. Es lo que ha pedido la Fiscalía para Francisco N. P., el hombre de 53 años acusado de asesinar a una nonagenaria en su casa de Puente Tocinos hace ahora un año. Los hechos, que ocurrieron el 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen María, conmocionaron a la pedanía murciana tras saberse que el individuo, autor confeso, se coló en la casa de la mujer y la degolló en la cocina. El crimen tenía un trasfondo familiar: la víctima era la suegra de la hermana del presunto asesino.

Antes de que se diese el fatal desenlace en la tarde del 15 de agosto, Francisco, que contaba con problemas familiares previos, acudió a la casa de su sobrino Alejandro, ubicada en plena calle Mayor de la población. Como este no le abrió la puerta, Francisco fue a la parte trasera de la vivienda y, tras trepar a la terraza de la casa y descender por una canaleta, se metió en el patio de la casa contigua, que era de Teresa, víctima y nieta de Alejandro.

Una vez dentro del inmueble, «y con la intención de ocasionar un perjuicio en patrimonio ajeno», el acusado encendió un pequeño hornillo en la cocina, quemó un rollo de cocina y lo puso en una caja de plástico, lo que provocó que la alarma que había en la casa se activase, tal y como consta en la calificación fiscal a la que ha tenido acceso este diario. En ese momento -prosigue el documento-, la nonagenaria entró a la cocina y sorprendió a Francisco en el interior. «El acusado, actuando bajo la influencia de sustancias estupefacientes, cogió un cuchillo de cocina y con intención de acabar con la vida de Teresa, o conociendo y aceptando que con ello le ocasionaría la muerte, se abalanzó sobre ella, asestándole una cuchillada a la altura del cuello, con un corte profundo en la garganta, provocando la muerte inmediata de la misma».

Tras los hechos, intentó escapar pero fue detenido poco después por los agentes de la Policía Nacional. La fiscal, en su escrito, pide para Francisco un total de 15 años de cárcel: 13 por el delito de homicidio y otros 2 por el delito de daños por incendio. En el documento también se contempla la atenuante de drogadicción del acusado: en el momento de los hechos estaría bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente que le habría influido negativamente en su conducta hasta cometer el crimen.

Asimismo aparece recogido como agravante el abuso de superiodidad del acusado respecto a la víctima: él iba armado con un arma blanca y ella, siendo ya mayor y desarmada, no habría tenido las mismas condiciones y oportunidades para defenderse del ataque.

Por último, en la calificación fiscal también aparece reflejado que Francisco debería indemnizar a los herederos de la fallecida con 176 euros «por los desperfectos ocasionados en la vivienda», además de una suma total de 45.800 euros por acabar con la vida de su familiar.

"Asegura que iba drogado y que no fue consciente de lo que hizo"

Francisco N. P. asegura que en el momento de cometer el crimen no fue consciente de lo que estaba pasando ni de lo que había hecho. Así lo contó a su abogado, Valentín Fernández -de Legamur Abogados-, quien se hará cargo de la defensa del acusado en el juicio oral.

La misión de Valentín Fernández será tratar de rebajar la pena del acusado, ya que «tal y como aparece reflejado en los informes, iba influenciado por el consumo de drogas y sustancias estupefacientes».

«Él dice que ese día probó algo nuevo a lo que no estaba acostumbrado y que perdió la noción de lo que estaba ocurriendo; no sabía dónde estaba ni lo que estaba haciendo», por lo que ese consumo de drogas lo utilizará su abogado defensor a fin de tratar obtener una atenuante para que la pena de cárcel que dicte el juez cuando haya sentencia sea menor de los 15 años que solicita la Fiscalía.

«Lo que dice Francisco es que se dio cuenta horas después de lo que había sucedido» y, al confesar el crimen, se podría «cualificar esa atenuante», es decir, que adquiera más relevancia y sea más favorable para el acusado. Tampoco entiende la defensa cómo la Fiscalía ha intentado pedir un máximo de dos años de cárcel por el delito de daños a la vivienda cuando precisamente esos daños por los que tendrá que indemnizar a los familiares de la víctima ascienden a apenas 176 euros tras provocar el fuego en la cocina.

La apertura del juicio oral ya tiene fecha: será a partir del 19 de enero del próximo año. A través de las distintas sesiones del juicio oral tendrán que testificar ante el juez el propio acusado, así como los familiares de la víctima, agentes de la Policía Nacional que acudieron a la casa tras el aviso, los bomberos de Murcia que actuaron para apagar el fuego provocado por Francisco, los médicos que trataron de reanimar a la víctima, así como los forenses encargados de los distintos informes del caso.