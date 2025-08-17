En Pinos Puente
Dos fallecidos en el incendio de una fábrica de aceite en Granada
El alcalde de Pinos Puente, José Enrique Medina, ha calificado de "tragedia" lo sucedido
EFE
Dos personas han fallecido en la madrugada de este domingo en un incendio que se ha declarado en una fábrica de aceite en la localidad granadina de Pinos Puente, según ha informado a EFE el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.
Los hechos se produjeron pasadas las 02.00 horas en las instalaciones de esta empresa, situadas en la calle Estación de Ferrocarril del municipio.
Fue entonces cuando se movilizó a efectivos de los Bomberos de Granada, así como a la Policía Local, quienes han confirmado al 112 el fallecimiento de dos personas que se encontraban en el interior de la fábrica, hasta donde también se desplazaron efectivos sanitarios.
En declaraciones a EFE, el alcalde de Pinos Puente, José Enrique Medina, ha calificado de "tragedia" lo sucedido y ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos, uno natural de la localidad y otro de Alcalá la Real (Jaén).
El regidor ha destacado la rápida intervención de los Bomberos y los operativos de emergencias para evitar un mayor impacto del incendio y que sus consecuencias hubieran sido aún mayores.
El Consistorio tuvo que proceder de hecho a desalojar el Festival Flamenco, que se celebraba en el recinto ferial en las proximidades de la fábrica.
El Ayuntamiento de Pinos Puente, que celebra desde este sábado sus fiestas populares, reúne de urgencia en la mañana de este domingo a su junta de portavoces para analizar la situación.
- La piscina más grande de Europa está en Murcia, parece sacada del Caribe y tiene mas de 15.000 metros cuadrados
- El sexagenario muerto de un disparo en Murcia era un guardia civil jubilado
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- Escándalo en la última de la Feria Taurina de Blanca
- Los cuerpos de los dos desaparecidos en Librilla fueron mutilados antes de ser enterrados
- Los vecinos del Malecón denuncian que el parking disuasorio es ilegal
- La Seguridad Social confirma 5 años de cotización a las mujeres que han dado a luz
- En la Región de Murcia no se espera una DANA a corto plazo