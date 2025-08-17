Accidente
Un coche choca contra una palmera en Cartagena
La mujer, de 55 años, tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena
Una mujer de 55 años ha chocado con una palmera mientras conducía su coche esta mañana y ha sido ingresada en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena.
El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió numerosas llamadas pasadas las 7 de la mañana en las que alertaban de que un turismo había chocado frontalmente contra una palmera en el puerto de Cartagena.
Al lugar del incidente se desplazaron una patrulla de la Policía Local de Cartagena y servicios sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
A consecuencia del impacto, una mujer de 55 años tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena para ser atendida de sus heridas.
