El sexagenario muerto de un disparo en Murcia era un guardia civil jubilado

El sexagenario muerto de un disparo en Murcia el 15 de agosto era un agente de la Guardia Civil jubilado, informan a este diario algunos de sus compañeros, impactados y doloridos al tener conocimiento de lo sucedido.

La Policía Nacional maneja el accidente como principal hipótesis en la investigación que abrió para esclarecer qué pasó en la casa de Rincón de Seca donde el agente, de 65 años, se encontraba con parte de sus parientes, para celebrar una comida familiar.

Cuando sucedió el fatal accidente, el hombre, que perteneció al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) estaba junto a uno de sus descendientes, a quien le habría mostrado la pistola, indicaron los testigos a los investigadores del cuerpo que se personaron en la vivienda. Sin embargo, al manipularla, el arma se disparó y alcanzó al hombre.

Los hechos tuvieron lugar minutos después de las dos de la tarde, hora a la que una mujer llamó al 112 para alertar de que su padre se había disparado en el pecho sin querer, indicó Emergencias en su web.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, así como sanitarios en una ambulancia. No obstante, nada pudieron hacer por salvar la vida del varón.

A la espera de la autopsia

Los restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que la autopsia corrobore la causa del deceso. Aunque se trató de un disparo, es importante establecer, por ejemplo, la trayectoria del mismo, detallaron fuentes policiales.

Las mismas fuentes apuntaron que no es tan raro que se produzca un accidente con un arma corta, en caso de manipularla de forma inadecuada.

A falta del resultado del informe del forense, la principal teoría es que el hobre se encontraría manipulando el arma sin tener conocimiento de que había un cartucho en la recámara.

Desde Jucil, asociación mayoritaria en la Benemérita, expresaron sus condolencias por el fallecimiento "a consecuencia de un accidente con arma de fuego" de su compañero y mandaron "fuerza y ánimo a amigos y familiares".