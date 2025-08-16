Un camión vuelca en la autovía A30 en sentido Cartagena y deja tres heridos

Un camión ha volcado en la autovía A30, a la altura de la salida hacia la AP-7 (Vera-Cartagena) y ha provcado un aparatoso accidente de circulación.

El Centro de Coordinación y Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió numerosas llamadas alertando del suceso pasadas las 10 de la mañana.

Inmediatamente, acudió al lugar una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que solicitó asistencia sanitaria de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 para atender la emergencia.

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena.

Los afactados por el siniestro son dos hombres de 55 y 35 años y una mujer de 38.