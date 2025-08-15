Emergencias
Un sexagenario acaba en la UCI con paro cardíaco al atragantarse con un bocadillo
El hombre sufrió una paraca cardiorrespiratoria y se le practicaron, sin éxito, las maniobras de Heimlich y la reanimación cardiopulmonar (RCP)
Un hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria tras atragantarse mientras comía un bocadillo. Los servicios de emergencias le practicaron sin éxito las maniobras de Heimlich y la reanimación cardiopulmonar (RCP) y contactaron con la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor en San Javier, donde ingresó finalmente el afectado.
El incidente ocurrió este viernes, sobre las 10 de la mañana, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada alertando sobre un incidente en la calle Trovero Marín de la localidad costera. Un hombre de 62 años sufrió una parada cardiorrespiratoria una tras atragantarse cuando comía un bocadillo.
Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de San Javier y una ambulancia asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias (UME) de la Región de Murcia. Una vez realizadas las maniobras de Heimlich, que resultaron ineficaces, se procedió a iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP).
Tras contactar con la UCI, el hombre fue trasladado al Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor en San Javier.
