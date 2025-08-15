Muere un hombre en Rincón de Seca tras presuntamente dispararse de forma accidental en el pecho
La víctima ha sido atendida en parada cardiorrespiratoria, pero los sanitarios no han podido salvar su vida
Un hombre de 65 años ha muerto en la pedanía murciana de Rincón de Seca después de que, según las primeras informaciones, se haya disparado accidentalmente en el pecho con un arma de fuego de pequeñas dimensiones.
La hija de la víctima ha sido quien ha dado el aviso al Centro de Coordinación de Emergencias 112 y ha explicado que el disparo se habría producido de manera fortuita. En la llamada, la mujer ha indicado que su padre se encontraba inconsciente.
Agentes de la Policía Nacional acudieron rápidamente al lugar y confirmaron que el varón estaba en parada cardiorrespiratoria, solicitando asistencia sanitaria urgente.
Minutos después, una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias (UME) se desplazó hasta la vivienda.
Pese a los intentos de reanimación por parte de los sanitarios, el hombre falleció en el lugar.
