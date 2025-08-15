Tribunales
Al banquillo por morder un pecho a una joven en un bar de Murcia
La víctima denuncia ante la Policía que un conocido de su amiga la agredió en el local de ocio del centro
Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, se sentará en el banquillo por, presuntamente, dar un mordisco en un pecho a una mujer en una discoteca de la ciudad de Murcia.
Los hechos tuvieron lugar en febrero de este año, en un lugar de ocio cercano a San Esteban, en la zona centro de la capital de la Región, donde la víctima iba con una amiga, que era amiga, a su vez, del presunto agresor. Este sujeto, según consta en la denuncia, se le acercó en el interior del pub y le dijo: «¿Has visto los pechos que tiene tu amiga? Son de ella porque se los ha pagado?» La mujer contestó, prosigue el atestado policial, que los suyos también, y fue cuando el varón, según relata ella, le pegó un bocado en un pecho.
La víctima asegura que se quedó en shock y que inmediatamente avisó a los responsables de seguridad del bar. También apuntó que se sintió humillada, que veía cómo los amigos de su atacante se estaban mofando de ella y que el hombre ni siquiera le pidió disculpas por su acción.
Abocado al juicio
La mujer no precisó de asistencia médica, aunque sí denunció ante la Policía Nacional lo que le había pasado. El caso fue a parar al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Murcia. El individuo recurrió ante la Audiencia y alegó que «la única prueba incriminatoria es la declaración de la víctima, que no cumple los parámetros para otorgarle credibilidad».
La Audiencia, al desestimar su recurso y abocarlo al juicio, subraya que la mujer fue «persistente en lo esencial» y que, además, hay dos testigos, otras chicas que estaban en la discoteca y presenciaron lo sucedido. «El juicio oral es el lugar oportuno para valorar todo lo que ahora alega el recurrente», destaca el tribunal en un auto contra el que no cabe recurso alguno.
