Consigue recuperar el collar de oro que le habían robado de un tirón en la Plaza de las Flores

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por robar con violencia un collar de oro tras acercarse a otro varón de manera repentina y propinarle un fuerte tirón al cordón que portaba en el cuello.

Los hechos ocurrieron sobre las 00:30 horas tras recibir aviso en la Sala CIMACC 091, dirigiéndose varias patrullas de la Policía Nacional a la plaza de Las Flores de la ciudad de Murcia, donde un varón había intentado sustraer un cordón de oro a otro hombre.

La víctima del robo manifestó a los agentes que se encontraba en la Plaza de las Flores cuando esta persona sin mediar palabra se acercó rodeándole el cuello con su brazo para rápidamente propinarle un fuerte tirón al cordón de oro. Entonces se inició un forcejeo entre ambos y el agresor cayó al suelo, por lo que el otro hombre consiguió recuperar su collar.

Dos trabajadores de un restaurante que estaban presenciando los hechos, acudieron a su auxilio, logrando interceptar al autor de los hechos en la calle Riquelme y retenerlo hasta la llegada de los agentes.

Por todo lo manifestado, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del responsable del robo con violencia, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.